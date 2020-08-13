Фотограф Пугачевой поделился архивным кадром Лолиты и Цекало из их дома рядом с Курским вокзалом

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram порадовал своих поклонников очередным раритетным кадром из девяностых годов прошлого века. На фотографии запечатлены звезды кабаре-дуэта «Академия» Лолита Милявская и ее тогдашний муж Александр Цекало.

Фотограф, судя по всему, брал интервью у звезд в их квартире. Интересно, что на Лолите можно разглядеть фату, а на Цекало красивый костюм и элегантную шляпу. Не исключено, что звезды, что называется, были в образе.

«История российского шоу-бизнеса! Как же можно не вспомнить кабаре-дуэт «Академия». Они в начале 90-х стали заметным явлением в России. Этот момент снят у них дома, рядом с Курским вокзалом, где они жили!» Роман Родин

Напомним, что Лолита и Александр Цекало были вместе с 1998 по 2000 год. В 1998 году они сыграли свадьбу. Их кабаре-дуэт «Академия» стал заметным явлением в мире шоу-бизнеса девяностых годов прошлого столетия.