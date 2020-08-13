«Женя все правильно делает»: Авербух поддержал Плющенко после перехода Косторной

Как отметил чемпион мира и хореограф, муж продюсера Яны Рудковской правил не нарушал.

Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух поддержал своего коллегу Евгения Плющенко, к которому совсем недавно от тренера Этери Тутберидзе перешла чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.

Как отметил Авербух, переходы — дело фигуристов и их наставников. При этом он очень удивлен молчанию тренеров. По его словам, спортсмены стали переходить уже группами и вне всяких сроков трансферного окна. Он считает, что необходимо начинать дискуссию и находить способы урегулирования этих процессов.

«Женя все правильно делает, развивает свою академию. В данном случае есть отличное выражение: «Не можешь противостоять движению — возглавь его». Но должны быть правила». Илья Авербух

Как заметил Авербух, не за горами тот момент, когда тренер будет бояться идти на каток. Фигуристы просто начнут его шантажировать переходами. По его мнению, любой спортсмен может в данной ситуации, к примеру, обидеться на нагрузки и начнет распространять про наставника дурную славу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже несколько ведущих учениц Этери Тутберидзе за последнее время перебрались в академию Плющенко. Некоторые эксперты полагают, что двукратный олимпийский чемпион переманивает девушек с помощью своих финансовых возможностей, которые выше, чем у Тутберидзе.