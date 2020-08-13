«Уже не Хюррем-султан, а характер тот же!»: Мерьем Узерли блеснула «ложбинкой греха» в декольтированном платье

Исполнительница главной роли в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли не перестает удивлять своих фанатов. Создатели теленовеллы не обманулись: германо-турецкая актриса обладает природным игривым и страстным нравом, который проявлялся на экранах ТВ. Благодаря этому картина имела живой характер, а рыжеволосая Хюррем-султан, несмотря на сомнительность своих поступков, оказалась одной из самых обожаемых героинь многосерийной ленты.

Позже артистка призналась, что действительно испытывала во время работы над сериалом настоящие эмоции. И именно они заставили покинуть проект практически в его разгаре — уж слишком сильным оказалось напряжение.

Сейчас многие турецкие, немецкие и российские зрители с удовольствием наблюдают за своей любимицей в ее Instagram, где она частенько впечатляет поклонников своими образами.

На последнем из них она предстала в лимонном платье с трендовыми рукавами-буфами и открытой зоной декольте, которую Александр Васильев в эфире «Модного приговора» поэтично назвал «ложбинкой греха». Голову звезда украсила цветочным венком и игриво послала воздушный поцелуй в сторону своих фолловеров. Блог Мерьем просто взорвался от комментариев!