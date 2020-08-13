Александра Захарова угодила на учет в наркологическую клинику

Главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин заявил, что в его учреждении на учете состоит звездная пациентка. Это дочь покойного художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова — актриса Александра Захарова.

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит». Дмитрий Вашкин

Интересно, что у Александры Захаровой нашлась звездная защитница. Это жена покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина. Свою коллегу она считает «несчастной бабой», у которой, как она выразилась, кроме денег ничего нет — ни мужа, ни детей, ни друзей.

больше по теме Александра Захарова выразила слова соболезнования сыну Галины Волчек Дочь ныне покойного художественного руководителя московского театра Ленком Марка Захарова появилась на гражданской панихиде в «Современнике».

Отметим, что в театральной тусовке давно ходят слухи о проблемах с алкоголем у Захаровой. Именно поэтому, как считаю некоторые, она развелась в свое время с актером Владимиром Стекловым. В браке они были девять лет, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, что Александра Захарова — единственная дочь Марка Захарова. В 2001 году она была удостоена звания народной артистки России.