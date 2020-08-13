«Это я ему шепнула»: Юлия Барановская вспомнила, как выбивала выгодный контракт для Аршавина

По словам телеведущей, если бы не она, то у футболиста сейчас и миллиона не было.

Телеведущая Юлия Барановская во время шоу «Конечно, Вася!», одной из ведущих которого она является, обмолвилась о своем бывшем гражданском муже — футболисте Андрее Аршавине. По ее словам, своим выгодным контрактам игрок обязан именно ей.

Как отметила Барановская, когда они только начинали строить свою любовь, Аршавин чаще сидел на скамейке запасных, чем выходил на поле. У футболиста не было хорошего контракта. Все изменилось уже после чемпионата Европы, на котором сборная России в 2008 году сенсационно завоевала бронзовые награды. У Аршавина появились хорошие предложения от зарубежных команд, и он в итоге переехал вместе с Барановской в Англию. Футболист заключил выгодный контракт с «Арсеналом». Причем не без помощи своей второй половинки.

«Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: «Проси три». Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять». Юлия Барановская

Напомним, что у Юлии Барановской от Андрея Аршавина трое детей — два сына и дочь. Сейчас футболист общается с наследниками. Ранее он на протяжении долгих лет отсутствовал в их жизни после расставания с Барановской.