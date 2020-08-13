«Разве есть право запрещать ей?»: Канделаки высказалась о ставшей мамой в зрелом возрасте Пугачевой

Телеведущая Тина Канделаки во время шоу «Конечно, Вася!», которое ведет ее коллега Юлия Барановская, высказалась о позднем появлении детей в семье певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина.
«Ты могла бы представить двадцать лет назад, что у Аллы Пугачевой родятся дети, когда она будет в очень зрелом возрасте? Сегодня она мама двух маленьких детей. И разве у нас есть право запрещать это ей?»
Как заметила Канделаки, которой сейчас уже 44 года, она и сама мечтает об еще одном ребенке. Как известно, муж моложе ее на 11 лет. У Канделаки от предыдущих отношений с бизнесменом Андреем Кондрахиным при этом есть сын и дочь.
Напомним, что сын Гарри и дочь Лиза в семье Аллы Пугачевой появились, когда Примадонне было уже больше шестидесяти лет. При этом ребята уже давно стали звездами в Сети. У них огромная армия поклонников. Отец семейства Максим Галкин регулярно выкладывает видео и фото со своими наследниками.