«Разве есть право запрещать ей?»: Канделаки высказалась о ставшей мамой в зрелом возрасте Пугачевой

Как отметила телеведущая, еще двадцать лет назад было сложно представить, что женщины станут матерями в такие годы.

Телеведущая Тина Канделаки во время шоу «Конечно, Вася!», которое ведет ее коллега Юлия Барановская, высказалась о позднем появлении детей в семье певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина.

«Ты могла бы представить двадцать лет назад, что у Аллы Пугачевой родятся дети, когда она будет в очень зрелом возрасте? Сегодня она мама двух маленьких детей. И разве у нас есть право запрещать это ей?» Тина Канделаки

Как заметила Канделаки, которой сейчас уже 44 года, она и сама мечтает об еще одном ребенке. Как известно, муж моложе ее на 11 лет. У Канделаки от предыдущих отношений с бизнесменом Андреем Кондрахиным при этом есть сын и дочь.

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Напомним, что сын Гарри и дочь Лиза в семье Аллы Пугачевой появились, когда Примадонне было уже больше шестидесяти лет. При этом ребята уже давно стали звездами в Сети. У них огромная армия поклонников. Отец семейства Максим Галкин регулярно выкладывает видео и фото со своими наследниками.