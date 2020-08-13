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«Красивая семья!»: Крутой восхитился снимком Николаева с очаровательной женой и маленькой дочкой

Накануне супруга композитора отметила день рождения.

«Красивая семья!»: Крутой восхитился снимком Николаева с очаровательной женой и маленькой дочкой
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото Global look press.

Игорь Николаев вместе со своей семьей в настоящий момент отдыхает в Юрмале. Композитор вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Никой прибыл сюда на частном самолете. Музыкант сразу же обнародовал снимок с борта лайнера в своем блоге. Однако реакция на этот фотокадр была неоднозначной. Часть фолловеров осудила народного артиста, заявив, что он слишком кичится своим богатством.

Позже выяснилось, что отъезд творческой четы и их наследницы в Прибалтику был скорее вынужденным, поскольку им нужно было срочно продлить вид на жительство. К слову, даже Алла Пугачева в этом году пока отказывается от своего традиционного отпуска у подруги Лаймы Вайкуле в Латвии.

Здесь, на берегу Рижского залива, пара отметила 38-летие Юлии Проскуряковой, которая расцвела и похорошела на юге. На праздник она облачилась в алое платье с открытыми плечами, а Нику принарядила в белые летящие одежды, сделав ей легкую завивку волос. В этом торжественном виде вместе с Николаевым они запечатлелись, обнародовав кадр в Сети и вызвав шквал восторженных комментариев. Одним из первых отметился Игорь Крутой.

«Красивая семья!» — восхитился он.

Алсу и Владимир Левкин тоже не сдержали эмоций, поставив под фото смайлы в виде огня и сердец.

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Алла ПугачеваИгорь КрутойИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаЮлия Проскурякова