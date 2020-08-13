«Косит под маму»: 14-летняя дочь Волочковой примерила платье в пол с открытыми плечами и встала в позу

14-летняя дочь Анастасии Волочковой, Ариадна, с прошлого года живет у своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина, и его невесты, телеведущей Елены Николаевой. Балерина признавалась, что имела некоторые сложности в общении с наследницей, заявляя, что на нее девочке «наговаривают».

Однако позже родственницы наладили отношения, смогла артистка найти общий язык и со своей мамой, с которой тоже долгое время находилась в конфликте.

Несмотря на хеппи-энд, Ариадна не стала возвращаться к матери в особняк на Новой Риге. По словам балерины и ее дочки, жить с папой школьнице просто удобнее: ближе к учебному заведению. Тем более девочка сдружилась с мачехой и даже появляется с ней на светских мероприятиях.

Тем не менее с возрастом 14-летняя красавица все больше становится похожей на свою маму, это заметили ее подписчики в личном блоге, который она стала активно развивать в последнее время. Особенно много комментариев по этому поводу под ее последним снимком, где она предстает во взрослом платье в пол с открытыми плечами.