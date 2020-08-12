«Он меня любит кусать»: Наташа Королева рассказала о нежностях с 18-летним сыном Архипом

Как отметила исполнительница, она не видит в таких домашних играх ничего предосудительного.

Певица Наташа Королева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о взаимоотношениях со своим 18-летним сыном Архипом. Не так давно звезда подверглась травле в Сети. Она опубликовала видео материнской любви с Архипом, которое некоторые пользователи посчитали слишком откровенным.

«У нас такие с ним взаимоотношения. Возбудился же тот народ, у которого нет такого. Архип просто подрос. Он, к примеру, меня любит кусать. У него эта привычка осталась с детства. Я говорю ему: «Архип, ты же уже взрослый лось». Но он так выражает свою любовь».

Наташа Королева

Как отметила звезда, у ее сына сейчас идет «кастинг девушек». При этом Архип одинок.

«Он со мной насчет девушек не советуется», — заявила она.

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Напомним, что в этом году Архипу Глушко исполнилось 18 лет. По словам матери, парень в последнее время увлекся музыкой. Она отметила, что будет его полностью поддерживать. Сейчас он занимается с преподавателем по вокалу.