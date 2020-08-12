Тарзан едва не свел с ума Наташу Королеву, подарив фигуру дворецкого из «Семейки Адамс»

Певица Наташа Королева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о неожиданном подарке на совй день рождения от своего мужа культуриста и бодибилдера Тарзана. По ее словам, в тот день она едва не сошла с ума от страха. Он подарил ей фигуру дворецкого из «Семейки Адамс» в человеческий рост.

«Под покровом ночи он принес его к нам домой. Утром в свой день рождения я проснулась и по открыточкам, которые он разложил по всему дому, начала порхать. И вдруг я увидела этого дворецкого. Это был стресс. Он шевелился. Издавал какие-то звуки. Я говорю: «Сережа, почему?» Чуть с ума не сошла». Наташа Королева

Как отметила Наташа Королева, она наотрез отказалась держать такого дворецкого в своем доме и «сплавила его в офис».

«Это был, конечно, страшный такой человек зеленого цвета. Он практически был живой», — заметила она.

Наташа Королева в 2003 году вышла замуж за Сергея Глушко (Тарзана). Чуть ранее у них в семье родился сын Архип, который сейчас строит музыкальную карьеру.