Просроченная еда и вода из-под крана: звезда «Интернов» рассказал о жизни в Лондоне

Популярность Дмитрию Шаракоису принесла роль в сериале «Интерны». Но этого актеру показалось мало, и он решил начать новую жизнь. Остановился на Великобритании. Сначала красил подъезды, а теперь работает официантом и по пути развивает свой YouTube-канал. Каждая серия посвящена каким-либо полезным лайфхакам. В одной из них Шаракоис рассказал, как можно существенного сэкономить в Лондоне на еде.

Как признался актер, он покупает продукты, срок годности которых уже истекает. Об этом можно узнать по специальным наклейкам Reduced. Для походов в фастфуд он также использует специальный код для скидки. А еще хорошо экономит на воде, ведь в Лондоне можно пить ее из-под крана.

«Также в Великобритании можно забрать остатки еды в ресторане. Это практикуют Preta Manger и Cоsta Coffee. Еду, у которой закончился срок действия, они кладут в чистый пакет и выставляют у входа в заведение», — рассказал Шаракоис.

Напомним, что в Лондон Дмитрий Шаракоис переехал два года назад. До этого играл эпизодические роли в «Моей прекрасной няне», «Девятой роте». «Интерны» стали пиком его актерской карьеры. ГИТИС он закончил в 2006 году.