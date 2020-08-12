«Как это — любить двоих?»: звезда сериала «Кухня» беременна

Актриса Валерия Федорович, больше известная как Катя из сериала «Кухня», отмечает свой день рождения 12 августа. Валерии исполнилось 28 лет. Звезда решила поделиться с подписчиками главной тайной.

«Я жду второго малыша», — написала актриса в своем Инстаграме.

Отметим, что Федорович уже воспитывает сына Германа. О том, что она родила ребенка, поклонники узнали не сразу. Вот и о второй беременности актриса объявляет спустя несколько месяцев. На фото в соцсети уже виден округлившийся живот.

В своем посте Федорович рассказала о переживаниях.

«И только один вопрос внутри… как это — любить двоих? Два сердца надо? Или твое одно становится больше?» — спросила Валерия у подписчиков.

Личную жизнь полюбившаяся многим Катя из «Кухни» старается не афишировать. От кого беременна актриса – неизвестно. С первым мужем, актером Максимом Онищенко, звезда развелась несколько лет назад.

В свой день рождения Валерия Федорович также пожелала поклонникам «не смотреть по сторонам и жить с юмором».