Сергей Гармаш мог остаться в «Современнике» за миллион рублей

В «Современнике» по-прежнему неспокойно. Своим уходом из театра Сергей Гармаш наделал много шума. Ему не нравился механизм управления нового худрука Виктора Рыжакова и поэтому актер решил покинуть труппу. Скандальное письмо, отправленное в общий чат, после этого еще долго будут комментировать его коллеги по цеху, среди которых были Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова. И вот появилась новая версия ухода Гармаша.

Как сообщает «Собеседник», по слухам, которые передал один из старожилов театральной Москвы, актер потребовал с Виктора Рыжакова миллион рублей. Именно из-за такой суммы он смог бы остаться служить в «Современнике» до начала следующего года. Но, скорее всего, таких денег ему никто не дал. Результат – на лицо, Гармаш ушел. А у остальных еще теплится надежда, что худрук тоже все-таки покинет театр.

Также поговаривают о том, что Рыжакова специально направили, чтобы и вовсе закрыть «Современник». Ведь с уходом Гармаша и Михаила Ефремова, который может вернуться неизвестно когда, выручка сильно захромает. Что планирует ставить новый худрук, пока никому не ясно.

Напомним, Виктор Рыжаков возглавил «Современник» после смерти Галины Волчек в декабре прошлого года. Своим преемником она видела только Сергея Гармаша, но к ее воле уже никто не прислушался.