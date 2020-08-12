«Красотища, как в сказке»: Николаев восхитился прогуливающейся в поле Пугачевой с детьми

Алла Пугачева не часто покидает свой замок в деревне Грязь. Этим летом из-за пандемии коронавируса Примадонна не поехала на море, хотя обычно с мужем Максимом Галкиным и детьми, Лизой и Гарри проводит теплые дни в Юрмале. На этот раз летние каникулы они коротают в своем загородном доме. Частенько двойняшки играют в саду, за которым ухаживает юморист. Но накануне они решили разведать окрестности деревни, в которой живут.

Галкин опубликовал видео, на котором запечатлел жену с детьми. Алла Борисовна в джинсовых шортах и воздушной блузке прогуливалась по полю, а Лиза собрала для нее колосья. Гарри поторапливал родных. Они прогуливались, наслаждаясь хорошей погодой. На заднем фоне возвышались башни замка, в котором живет звездная семья. На видео отреагировал Игорь Николаев, который дружит с Примадонной много лет.

«Красотища, как в сказке», — восхитился певец.

А поклонникам стало интересно, кому принадлежат поля. Многие предположили, что участком тоже владеют супруги. Но стоит отметить, что соседи любят Примадонну и в день ее рождения даже вывешивали воздушные шарики, чтобы ее поздравить. Не исключено, что они разрешили звездной семье погулять по их полям.

Поклонники в очередной раз одарили Пугачеву и ее детей комплиментами. Многие отметили, что Лиза сильно подросла и скоро догонит маму по росту. «Я аж аромат сена почувствовала!», «Вы такие классные», «И замок вдали виднеется», «Лиза такая заботливая, маме собрала солому», «Дети маму прогуливают, молодцы», — прокомментировали пост подписчики.