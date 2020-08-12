Больше не секрет: Наталья Рудова подтвердила слухи о беременности, показав округлившийся живот

37-летняя звезда сериала «Татьянин день» больше не скрывает интересное положение. Журналисты успели узнать, кто может быть отцом ее будущего малыша.

Наталья Рудова не так давно дала интервью, в котором заверила, что одинока. Девушка привыкла скрывать личную жизнь. При этом актриса с удовольствием описывала качества будущего избранника. Он должен быть щедрым и добрым. И вот спустя два месяца актрису подловили на одной из столичных террас. Объемная футболка не смогла скрыть изменений в ее фигуре. Более того, девушка была в компании привлекательного мужчины.

Появились слухи, что 37-летняя звезда сериала «Татьянин день» готовится стать мамой. Не успели поклонники выразить удивление, как на следующий день Рудова подтвердила радостную новостью. Она опубликовала видео, на котором стоит в ванной комнате. Актриса задрала футболку, показав округлившийся живот. При этом девушка улыбалась и гладила рукой не пресс, который был у нее несколько месяцев назад, а животик.

Пока поклонники стали осыпать звезду поздравлениями, журналисты успели выяснить, с кем была в кафе Наталья. Как оказалось, компанию ей составлял Александр Орлов, который является владельцем ресторанного холдинга «Тануки». Известно, что он богат. У мужчины есть роскошный особняк на Рублевке, где живут экзотические животные. По слухам, у него есть трое детей от разных женщин, пишет портал Super. Не исключено, что бизнесмен и является отцом будущего наследника артистки.

Добавим, что ранее Рудова призналась, что у нее было не много романов, но все они были по любви.