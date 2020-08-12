Виктория Лопырева в белоснежных брюках и тулупе устроила зажигательные танцы на Камчатке

Модель познакомилась с традициями и обычаями народов, которые живут на северо-востоке России. А вечерние посиделки в итоге переросли в вечеринку.

Виктория Лопырева после побед в конкурсах красоты стала постоянно путешествовать. Девушка объездила большую часть мира. А теперь даже с годовалым ребенком на руках, которого она родила мужу Игорю Булатову, модель не перестает совершать поездки. Еще недавно она загорала в Дубае, а потом в Турции, а теперь изучает бескрайние российские просторы. В августе девушка побывала во Владивостоке, а теперь приехала на Камчатку.

Первым делом Лопырева увидела уникальную местную природу. На вертолете она добралась с возлюбленным до кратера вулкана, а на следующий день они отправились любоваться природными гейзерами. А вот вечером пару развлекали местные жители, которые устроили для них представление в национальных костюмах. Виктория предстала на мероприятии в белоснежных брюках-дудочках, майке в тон и розовой вязаной тунике. Ей также дали поносить настоящий тулуп.

Вместе с друзьями Лопырева стала танцевать, а когда заиграли современные песни, то она стала подпевать. Посиделки переросли в вечеринку. Девушка с радостью отплясывала на танцполе, а Булатов предпочитал любоваться женой.

«Не бойтесь перемен, они всегда к лучшему! Я точно знаю», — заявила блондинка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие были рады тому, что модель интересуется жизнью людей на Камчатке и со всеми находит общий язык. «Вика, прекрасна в любом наряде и пластична в любом танце», «Ты такая красивая! Какие красивые глаза. Ты очень милая», «Какая ты классная», — прокомментировали пост подписчики.