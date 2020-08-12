Загадочное исчезновение: Михаила Ефремова нет в списках больных Боткинской больницы

Михаил Ефремов не значится в списках больных Боткинской больницы. Вчера его забрали из здания Пресненского суда в бессознательном состоянии на скорой помощи с подозрением на инсульт.

Утром 12 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал «Вечерней Москве», что не мог найти актера в медучреждении. Выяснилось, там его официально не регистрировали. Позже сообщалось, что его состояние стабильное средней тяжести. По словам Пашаева РИА Новости, у Ефремова подтвердили инсульт.

Заседание суда по делу о смертельном ДТП перенесли на 18 августа. Начало запланировано на 10 утра.

Иван Охлобыстин считает, что Ефремову было бы достаточно носить специальный браслет, чтобы отслеживать его дорогу от дома до театра. Своей точкой зрения он поделился с «Известиями». Но, по мнению Охлобыстина, Ефремов сам хочет за решетку, потому что у него «синдром Раскольникова».

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В ДТП Михаил Ефремов попал на Смоленской площади в Москве в июне. Он был в нетрезв. Курьер Сергей Захаров, в машину которого врезался актер, умер в больнице.