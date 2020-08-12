«Не надо плясать на костях»: Джигурда рассказал о состоянии попавшего в больницу Ефремова

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro бывший муж Марины Анисиной прокомментировал госпитализацию Михаила Ефремова из зала суда. Во вторник, 11 августа, должно было состояться четвертое заседание по делу о смертельном ДТП. Однако слушание пришлось отменить, так как актер почувствовал себя плохо. В Боткинскую больницу мужа Софьи Кругликовой доставили на носилках. Присутствующий на месте событий специальный корреспондент нашего издания сообщил, что Михаил Олегович находился в бессознательном состоянии. Из зала суда его увезли с подозрением на инсульт.

Никита Джигурда, который настаивает на невиновности Ефремова в ДТП на Смоленской площади, рассказал о самочувствии артиста. Как выяснилось, Михаил Олегович уже пришел в сознание. Он находится под присмотром врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Актера поместили в отдельную палату.

Бывший муж Марины Анисиной уверен, что Ефремову до аварии подбросили запрещенные препараты и дали сильнодействующее снотворное. В таком состоянии, как считает Джигурда, его близкий друг просто не мог сесть за руль. В машине, скорее всего, находился каскадер. Такого мнения придерживается артист. Ко всему прочему, это крупное ДТП он и вовсе назвал обычной постановкой.