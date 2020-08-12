«Жена Лена не ревновала к Инне»: Стебунов вспомнил победу со Свечниковой в «Танцах со звездами»

Как отметил актер, его жена все понимает и профессионально отнеслась к делу.

Актер Иван Стебунов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свою победу в проекте «Танцы со звездами». На шоу он выступал с профессиональной танцовщицей, отмеченной многочисленными наградами на престижных международных конкурсах, Инной Свечниковой. При этом актер перенес ранее операцию на легком.

«У меня все просто совпало. Было много работы и перелетов. Часто прыгало давление. Спектакли постоянные. В итоге я сильно заболел ангиной. В Самаре во время спектакля я почувствовал сильную боль. Иван Жидков вызвал скорую помощь. Оказалось, что у меня не дышало одно легкое. Я все-таки отыграл спектакль. Потом приехала вторая скорая. Меня отвезли на операцию». Иван Стебунов

Как отметил актер, он смог восстановиться за несколько месяцев и принял участие в проекте «Танцы со звездами». «Жена Лена меня отпустила. Она понимает, что это моя работа — выступать перед зрителями. Она профессионально отнеслась к делу. У нас не получалось в финале с Инной поддержка. Мне было тяжело дышать. Пришлось ее еще раз сделать. Мне пришлось все-таки поднять Инну над собой. У меня темнело в глазах, не хватало дыхания, но я выдержал», — сказал актер.

Напомним, что Иван Стебунов и Инна Свечникова победили в одиннадцатом сезоне «Танцев со звездами». Проект шел весной на канале «Россия 1».