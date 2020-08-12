Иван Стебунов списал на законы природы уход из «Современника» Сергея Гармаша

Актер Иван Стебунов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым по поводу ухода из театра «Современник», где он сам служит, актера Сергея Гармаша.

«Законы природы. Все идет, как идет. Мне очень жаль об этом его поступке, очень. Я старался его отговорить, но он взрослый человек. Он имеет свою позицию. Это было честно, прямо, открыто. Это всем очень понравилось. Он ничего не делал за спиной. Это по закону «Современника» — встать и все сказать. Перед письмом он также озвучил свою позицию на сборе труппы. Это было искренне, честно, всеми услышано. Но корабль плывет». Иван Стебунов

Напомним, что Гармаш написал открытое письмо актерам и руководителю «Современника» Виктору Рыжакову. В нем он выразил свое недовольство по поводу новой политики театра.

Добавим, что Рыжаков был назначен на должность худрука вскоре после ухода из жизни бессменного руководителя «Современника» Галины Волчек. Она скончалась в конце 2019 года.