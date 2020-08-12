«Знакомо? Мне – очень!»: похудевшая Каменских призналась, что позволяет себе сладкое и выпечку

Настя Каменских в этом году выбрала для своего отдыха средиземноморское побережье Турции, остановившись в одном из элит-отелей Кемера. Здесь она смогла продемонстрировать свои многочисленные купальники и эффектную фигуру в них.

К удивлению ее поклонников некогда пышная звезда вышла из самоизоляции хрупкой красавицей. Кому-то это пришлось по вкусу, а кто-то с грустью вспомнил ее выдающиеся формы. Тем не менее сама девушка весьма довольна своим видом, чувствуя себя красивой и счастливой.

В личном блоге она опубликовала забавное видео, на котором с наслаждением нюхает аппетитные жареные пончики, посыпанные сахарной пудрой, но все-таки останавливает свой выбор на клубнике. Тем не менее жена Потапа призналась, что все-таки не отказывается полностью от выпечки и сладкого, периодически балуя себя вкусненьким.