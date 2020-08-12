«Был в неровном состоянии»: Стебунов впервые подробно описал последние дни Ефремова перед ДТП

По словам актера, его коллега в этой жизни многое для него сделал, поэтому он всегда будет на его стороне.

Близкий друг Михаила Ефремова актер Иван Стебунов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые подробно рассказал, какой образ жизни вел его товарищ в последние дни перед ДТП.

«Я принципиально не ходил на все ток-шоу, хотя мне много звонили журналисты. Ефремов — мой близкий человек. Мы знакомы лет шестнадцать. Он сыграл большую роль в моей жизни. Даже мое возвращение в театр он организовал. Он мой второй ангел-хранитель. Я его очень люблю. Мало кто сегодня говорит, насколько он хороший человек и друг».

Иван Стебунов

Как сказал актер, Ефремов начал пить примерно за четыре дня до ДТП. «Мы встретились с ним в театре. Он был хорошо разгорячен. Я знал, что он пьет. Причем не первый день. Второй день для него выпивать – это нормально. Он был весел и общителен. Я пожурил его немного, что он появился в таком виде в театре. У него есть помощница. Она в тот день села за руль и увезла его домой. На следующий день мы созвонились. Он был в неровном состоянии. Я не придал этому значение. Еще через день он был уже в не самом нормальном состоянии. Хотел почитать нам пьесу Охлобыстина. Я приехал к нему. Мы обсудили пьесу и расстались», — сказал Стебунов.

Как сказал актер, через день снова раздался звонок от Ефремова. Он продолжал выпивать. «Он так и не остановился. Я понял, что пружина сжимается. Я напрягся, но мы посмеялись. Я даже подыграл ему. Потом положил трубку, и мы поехали с женой к нему домой. Я хотел положить его под капельницу. Я позвонил его доктору. Сказал, чтобы он что-то сделал», — заметил актер.

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Он добавил, что когда ехал к Ефремову, то увидел ДТП с его участием. Актер понял, что опоздал.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре столицы. По его вине погиб человек. Сейчас идет судебный процесс. Между тем сам актер находится в реанимации с инсультом.