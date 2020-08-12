«Мой лучший друг»: Исхаков признался, что на равных общается с 12-летним сыном Гагариной

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram поделился несколькими снимками с сыном певицы Полины Гагариной — Андреем Кисловым. Он отметил, что подросток умен не по годам и ему очень интересно с ним проводить время.

«Мой лучший друг. Вы можете поверить, что ему 12 лет! Рост 175. Атлет! Я часто ловлю себя на том, что общаюсь с Андрюхой абсолютно на равных, без каких-то скидок на возраст. Умный парень. Очень горжусь!» Дмитрий Исхаков

Отметим, что сына Полина Гагарина родила от актера Петра Кислова. С ним она рассталась много лет назад.

Не так давно стало известно, что брак Гагариной и Исхакова дал трещину. Они расстались. В одном из интервью Гагарина отмечала, что не хотела бы распространяться о причинах такого поворота событий. Кстати, Исхаков отписался от Гагариной в соцсетях, а вот звездная исполнительница этого не сделала. У пары, как известно, есть совместная дочь Мия.