Лев Лещенко и Владимир Винокур перевоплотились для съемок в гусара и раввина

Артист Владимир Винокур в Instagram поделился смешным снимком со своим давним другом, певцом Львом Лещенко. Как известно, звезды дружат уже несколько десятков лет. На фотографии они предстали в образах гусара и раввина.

«Два друга! Гусар и раввин! Съемки! Лев Лещенко и Владимир Винокур! Всем поклон!» Владимир Винокур

«Без вас было бы скучно», «Артисты с большой буквы», «Вы просто красавчики. Удачи вам во всех проектах», — отметили в комментариях пользователи.

Лев Лещенко и Владимир Винокур дружат уже на протяжении пятидесяти лет. При этом они часто разыгрывают друг друга. К примеру, однажды две звезды вместе отправились в Германию. Там они приобрели одинаковые туфли. Ночью Винокур подложил два башмака на одну ногу в коробку другу. Однако тот не растерялся. Он увидел одинаковые башмаки и отправился в магазин, где ему поменяли туфли. Оба друга часто вспоминали эту историю и смеялись над ней от души.