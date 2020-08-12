«Отсутствия бойцов никто не заметил»: Давлетьяров рассказал, как Пугачева спасла премию Муз-ТВ

Генеральный директор телеканала Муз-ТВ Арман Давлетьяров рассказал, как Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева спасла его премию. По его словам, несколько лет назад телеканал перешел на другую частоту и его практически никто не видел.

Конкуренты эти воспользовались. Они передвинули с осени на май собственное мероприятие. Поставили его за неделю до премии Муз-ТВ. Кроме того, они обзвонили топовых артистов и выдвинули условие. Или те не идут на премию Муз-ТВ или их убирают со всех ресурсов. В итоге на премии не появились такие звезды, как Вера Брежнева, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров.

По словам Давлетьярова, в этот непростой момент развития телеканала ему неожиданно позвонила Алла Пугачева. Она жестко высказалась по поводу «нехороших людей», которые бойкотировали премию. Сказала, что придет на премию и слово сдержала.

Как отметил Давлетьяров, Примадонна пришла с Буйновым. Она была в черном облегающем кожаном костюме, в шляпе. Сидела в первом ряду. После завершения мероприятия Пугачева спросила Давлетьярова, сдал ли кто-то билеты из-за отсутствия многих звезд. Оказалось, что ни один человек этого не сделал, сообщает «МК».

«Она затянулась сигареткой: «Ну что, отсутствия бойцов никто и не заметил…» Арман Давлетьяров

Напомним, что Муз-ТВ популярный музыкальный российский телеканал. Премия Муз-ТВ вручается каждую первую пятницу июня. В этом году она отменена из-за пандемии коронавируса.