«Сегодня подали заявление!»: звезда «Дома-2» Николай Должанский женится на эффектной блондинке

Один из самых взрослых и чудаковатых участников шоу «Дом-2» Николай Должанский впервые отправился в ЗАГС со своей девушкой Екатериной Богдановой. Пара подала заявление, о чем поспешила сообщить в личных блогах.

«Живи спокойно, страна! Спасибо тем, кто с нами. А кто не с нами, тот под нами», — написала в Instagram участница телестройки. «Скоро женимся!» — сообщил Колян.

На обнародованном в Сети с места событий фото Должанский запечатлелся с невестой на фоне вывески Новомосковского отдела ЗАГС, держа в руках подписанные документы.

Многих телезрителей известие о регистрации брака звезд «Дома-2» несколько обескуражило, ведь мужчина уже много лет называл Катю «женой» и даже заявлял, что расписан с ней официально. Но, как выяснилось, эти отношения и гражданским союзом назвать трудно, скорее, гостевым. В личном блоге Богданова рассказала, что иногда они действительно проводили друг у друга по два-три дня, но потом расходились по своим квартирам. Кроме того, пара неоднократно прекращала свои отношения — последний раз они прощались осенью прошлого года. Судя по всему, телевизионный проект вновь сплотил их.