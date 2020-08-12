«На испанском!»: внучка Пугачевой пошла по стопам бабушки и записала первый трек

Девятилетняя Клава Земцова, внучка Аллы Пугачевой, в последне время все больше становится похожей на свою маму. Она вытянулась и стала напоминать телосложением, а также некоторыми чертами лица Кристину Орбакайте.

Но, как оказалось, у своих знаменитых родственников она унаследовала не только внешность, но и музыкальный талант. Девочка и раньше замечалась за пением, но это было совместное исполнение композиций с мамой и в кулуарной форме.

Теперь же Клавдия перешла на совершенно иной уровень: она записала в профессиональной студии свой первый трек. Об этом в личном блоге сообщила дочь Примадонны.

«У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь ее можно услышать и скачать на всех платформах», — рассказала Орбакайте.

Отметим, что недавно Земцову запечатлели в летнем американском кафе, она составила компанию матери. Известная блондинка выбрала для выхода в свет трендовую майку, открывшую похудевшую фигуру Кристины.