«15 лет вместе»: Катя Лель вспомнила счастливый отдых с мужем на Бали

Как отметила исполнительница, люди должны любить друг друга и уважать, тогда будут счастливы.

Певица Катя Лель в Instagram поделилась нежным кадром со своим мужем — бизнесменом Игорем Кузнецовым. Пара вместе уже 15 лет. На архивной фотографии звездная исполнительница запечатлена с любимым человеком на Бали. Сейчас, как известно, въезд в Азию для российских туристов из-за пандемии закрыт.

«15 лет вместе! Благодарю! Любите друг друга и уважайте!» Катя Лель

«Катюша, поздравляем вас. Пускай Вселенная хранит ваш союз», «Катя! Благодарю за фото! Вы такие красивые! Желаю вашей семье счастья, любви, удачи, финансового благополучия, комфортного существования, любви и заботы друг о друге», «Поздравляю. Живи вместе сто лет. Будьте счастливы всегда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что первым мужем Кати Лель был ее продюсер Александр Волков. Пара не смогла ужиться вместе. С бизнесменом Игорем Кузнецовым звезда познакомилась на концерте Владимира Преснякова. С тех пор они не расставались. В 2009 году у пары родилась дочь Эмилия.