«Молодые — пустые как пробки»: Гоген Солнцев объяснил, почему его прельщают пожилые дамы

По словам фрика, его любят зрелые женщины и он гордится этим фактом.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что он комфортнее себя чувствует в обществе зрелых дам. Молодые девушки его совсем не прельщают.

«Они пустые, как пробки! Другое дело — зрелые женщины. Они меня тоже любят, я этим горжусь». Гоген Солнцев

Как отметил шоумен, сейчас он находится на отдыхе в Сочи со своей пожилой женой Екатериной Терешкович и подругой семьи Лидой, которую многие записывают в его любовницы. Вместе с «честной компанией» Солнцев уже побывал на горе Ахун, в дендрарии. Кроме того, они выбрались в знаменитый парк «Ривьера».

Интересно, что местные пенсионерки в Сочи не дают ему прохода. Все хотят с ним сфотографироваться. Жена его ревнует. Она считала, что все внимание достанется ей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Гоген Солнцев уже несколько лет счастлив с пожилой женой Екатериной Терешкович. Они становятся частыми гостями на ток-шоу. Многие считают, что этот союз построен на взаимном интересе. Не исключено, что Солнцев и его жена просто пиарятся на своих якобы любовных отношениях.