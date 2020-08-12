«Пригожин взял раскрученный бренд»: Соседов назвал самый яркий период творчества Валерии

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что познакомился с творчеством певицы Валерии задолго до того, как в ее жизни появился продюсер Иосиф Пригожин. Он знает ее с момента жизни с предыдущим мужем — продюсером Александром Шульгиным.

Как сказал Соседов, тот период творчества Валерии был куда более интересным, чем сейчас. Это было, как он выразился, другое продюсирование. По его словам, Пригожину не стоит думать, что это он создал Валерию, сообщает «Собеседник».

«Ее создали совершенно другие люди. Он лишь взял раскрученный бренд. Я всегда уважал ее, особенно за тот репертуар, который был раньше. «Глаза цвета неба» – совершенно уникальный альбом».

Сергей Соседов

Напомним, что певица Валерия родила троих детей от Александра Шульгина, но совместная жизнь с мужчиной в какой-то момент дала трещину. Позже она с ним рассталась. Продюсер нередко поднимал руку на любимую женщину. Сейчас исполнительница не поддерживает отношений с бывшим мужем.