«Кайфовая семейка!»: стилист Пугачевой восхитился Нюшей, примерившей с дочкой и мужем разноцветные худи

Муж певицы Нюши опубликовал в личном блоге милый кадр из семейного архива. На фото запечатлена счастливая прогулка Игоря Сивова с возлюбленной и дочкой Симбой.

Для своего приятного променада они выбрали расслабленный стиль, примерив яркие спортивные костюмы, состоящие из худи и брюк свободного кроя. Видно, что семья, хоть и предпочла на отдыхе удобные наряды без блеска и шика, все-таки продумала свой family look. Выбранные цвета аутфитов радовали глаз и отлично сочетались друг с другом.

Малышка предпочла комбинацию синего и белого, бизнесмен — темный оттенок лавандового, артистка — желто-горчичный. Все тона являются безоговорочными лидерами модных гардеробов страны. О чем ранее рассказывала ведущая Первого канала и фэшн-эксперт Эвелина Хромченко, а также Максим Зарипов, тренд-аналитик московского ЦУМа.

Семейный образ звезды пришелся по вкусу и стилисту Аллы Пугачевой Игорю Гуляеву, который выразил свой восторг в виде поставленного под фото лайка.