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«Все было смонтировано»: Глюкоза рассказала, как из нее выбивали слова об «украинском Крыме»

По словам исполнительницы, неделька в ее жизни выдалась не из простых.

«Все было смонтировано»: Глюкоза рассказала, как из нее выбивали слова об «украинском Крыме»
Глюкоза рассказала, как ее подставили украинские пограничники/http://globallookpress.com/

Певица Глюкоза в Instagram рассказала, как пограничники в Киеве жестко подставили ее, выбив из нее слова о том, что Крым якобы украинский. Как заметила исполнительница, неделька в ее жизни выдалась не из простых.

По словам Глюкозы, в Киев она прилетела, чтобы увидеть своих друзей и родственников. При этом в аэропорту против нее развернули настоящую спецоперацию. К примеру, ее допрашивали более трех часов. Как заметила звезда, ей часто задавали вопрос: «Чей Крым?» В итоге она обронила фразу, за которую и уцепились пограничники.

«Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Далее все было смонтировано так, как им удобно.»

Глюкоза

Она заметила, что ей обидно до слез, что ее пытаются сделать пешкой в чьей-то политической игре.

Напомним, что несколько дней назад украинские пограничники выпустили «сюжет», в котором якобы певица Глюкоза утверждает: Крым принадлежит Украине. После этого в Сети развернулась травля исполнительницы. Часть пользователей заявили, что теперь ей век не видать концертов в России.

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