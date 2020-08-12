Белоруссия может соединиться с Россией, а на Венеру отправится корабль: предсказания Ванги, которые…
Видео
Дракула Джигурда и известный Тиктокер для 318-летней невесты: кто стал героем нового клипа…
Видео

«Я только вам расскажу правду»: сын Ширвиндта раскрыл подробности ДТП с участием отца

Михаил заверил, что народный артист не принимал алкоголь и прошел освидетельствование.

«Я только вам расскажу правду»: сын Ширвиндта раскрыл подробности ДТП с участием отца
Александр Ширвиндт. Фото: Global look press

Очередное громкое ДТП с участием известного российского актера произошло накануне. Александр Ширвиндт нарушил правила дорожного движения и спровоцировал лобовое столкновение со встречным автомобилем. Получила травму пассажирка, которая ехала во второй машине. Артист, его супруга, которая сопровождала мужчину в поездке, а также водитель пострадавшего авто чувствуют себя хорошо.

Сын художественного руководителя Театра сатиры Михаил Ширвиндт заверил, что его отец прошел медосвидетельствование — алкоголя в его крови не оказалось. Знаменитость признала свою вину и понесет соответствующее наказание. Подробностями неприятного события телеведущий поделился со своими подписчиками в личном блоге.

«Я только вам расскажу правду, потому что не люблю желтую прессу. Произошла чудовищная авария. Папа с мамой поехали на Валдай (они на рыбалке там) купить опарышей и брусники для того, чтобы приготовить соус к мясу. Опарышей купили, на обратном пути папа, нарушив правило, выехал на главную дорогу, не убедившись, что никого нет. Произошло столкновение, которое происходит довольно часто — «поцеловались» с другой машиной. Вышел оттуда милый человек, поздравил папу с днем рождения, его спутница получила травму плеча. Ее возили в больницу — думали перелом, нет — ушиб. Был составлен протокол, папа понесет наказание. Его освидетельствовали на наличие алкоголя и показание были такие: 0 промилле. Сотрудник ГИБДД спросил: «Вы не возражаете»? И папа не возражал. Стало быть, крыло помято, плечо болит, опарыши не расползлись», — подытожил наследник народного артиста.

В конце своей полушутливой речи Михаил попросил фолловеров высылать ему рецепты вкусных маринадов из брусники для приготовления мяса. Он пообещал, что позже поделиться впечатлениями от готового блюда.

Тэги

Александр ШирвиндтАлександр Ширвиндт последние новостиДТПДТП с актеромМихаил ШирвиндтШирвиндт новости