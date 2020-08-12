«Я только вам расскажу правду»: сын Ширвиндта раскрыл подробности ДТП с участием отца

Очередное громкое ДТП с участием известного российского актера произошло накануне. Александр Ширвиндт нарушил правила дорожного движения и спровоцировал лобовое столкновение со встречным автомобилем. Получила травму пассажирка, которая ехала во второй машине. Артист, его супруга, которая сопровождала мужчину в поездке, а также водитель пострадавшего авто чувствуют себя хорошо.

Сын художественного руководителя Театра сатиры Михаил Ширвиндт заверил, что его отец прошел медосвидетельствование — алкоголя в его крови не оказалось. Знаменитость признала свою вину и понесет соответствующее наказание. Подробностями неприятного события телеведущий поделился со своими подписчиками в личном блоге.

«Я только вам расскажу правду, потому что не люблю желтую прессу. Произошла чудовищная авария. Папа с мамой поехали на Валдай (они на рыбалке там) купить опарышей и брусники для того, чтобы приготовить соус к мясу. Опарышей купили, на обратном пути папа, нарушив правило, выехал на главную дорогу, не убедившись, что никого нет. Произошло столкновение, которое происходит довольно часто — «поцеловались» с другой машиной. Вышел оттуда милый человек, поздравил папу с днем рождения, его спутница получила травму плеча. Ее возили в больницу — думали перелом, нет — ушиб. Был составлен протокол, папа понесет наказание. Его освидетельствовали на наличие алкоголя и показание были такие: 0 промилле. Сотрудник ГИБДД спросил: «Вы не возражаете»? И папа не возражал. Стало быть, крыло помято, плечо болит, опарыши не расползлись», — подытожил наследник народного артиста.

В конце своей полушутливой речи Михаил попросил фолловеров высылать ему рецепты вкусных маринадов из брусники для приготовления мяса. Он пообещал, что позже поделиться впечатлениями от готового блюда.