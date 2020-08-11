И снова актер: Александр Ширвиндт попал в ДТП

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области. Он проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Renault. В результате аварии артист и люди в салоне его машины не пострадали. А вот пассажирке второго авто понадобилась медицинская помощь. С травмой руки ее госпитализировали в больницу города Валдай.

Как сообщают «Известия», Ширвиндт отметил, что немного не рассчитали скорость и поцарапались. На авто актера остались крупные вмятины.

Недавно стало известно, что арбитражный суд Москвы взыскал с благотворительного общественного фонда «Содружество» 67 тысяч рублей. Учредителем его, помимо других, является и Александр Ширвиндт. Причина судебного разбирательства кроется в аренде помещения. Власти Москвы хотели расторгнуть договор между организацией и историческим зданием «Гостиница у Покровских ворот». Именно там фонд арендует комнаты. Суд удовлетворил иск частично.