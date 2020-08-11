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«За рулем был каскадер»: Джигурда заявил, что Ефремов не виновен в смертельном ДТП

Бывший муж Марины Анисиной вступился за именитого актера, уточнив, что провел собственное расследование.

«За рулем был каскадер»: Джигурда заявил, что Ефремов не виновен в смертельном ДТП
Никита Джигурда (Фото: Globallookpress.com)

Во вторник, 11 августа, в Москве проходит суд над актером Михаилом Ефремовым. Это заседание по делу о смертельном ДТП стало четвертым по счету. На слушании должны присутствовать родственники погибшего в аварии Сергея Захарова сторона обвинения и защиты.

Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов почувствовал себя плохо в зале суда и потерял сознание (Фото: Globallookpress.com)

Перед журналистами уже выступил эпатажный актер Никита Джигурда. Экс-возлюбленный фигуристки Марины Анисиной заявил, что в момент ДТП за рулем авто находился вовсе не Ефремов. А там был каскадер. 59-летний кинорежиссер и сценарист настаивает на том, что он уже провел собственное расследование. И пришел к единственно верному заключению, что Михаил Ефремов ни в чем не виновен.

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