Прохор Шаляпин наотрез отказался на съемках клипа ложиться в гроб с 76-летней пенсионеркой

В свое время поэтесса Алла Пеняева подарила музыканту квартиру в Москве.

Певец Прохор Шаляпин наотрез отказался ложиться в гроб с 76-летней пенсионеркой поэтессой Аллой Пеняевой на съемках клипа исполнительницы Анны Калашниковой «Обезоружил». В нем по сюжету Шаляпин и Пеняева играют роль чудаковатой парочки.

«Прохор и Алла должны были лежать вместе в гробу. Клип-то у нас мистический, вампирская история. Был заказан большой гроб, сделанный под винтаж. Но Прохор отказался сниматься не то, что в гробу, даже на его фоне». Анна Калашникова

Как добавила Калашникова, Шаляпин, вообще, вел себя на съемках странно. К примеру, отказался меняться одеждой с 76-летней старушкой, хотя этого требовала съемочная группа.

Интересно, что поэтесса Пеняева – дама любвеобильная. На съемках был, к примеру, мужчина в костюме «человека-паука». Пеняева хотела его «забрать себе». Ей объяснили, что у того вообще-то есть жена и ей следует поумерить свой пыл, вспомнив о солидном возрасте.

Напомним, что много лет назад, когда Шаляпин еще даже не засветился на «Фабрике звезд», поэтесса подарила певцу квартиру на Автозаводской. Он смог чем-то ее очаровать. В те годы она трудилась советницей мэра столицы Юрия Лужкова и была дамой обеспеченной. Пеняева, надо сказать, на 39 лет старше музыканта, сообщает «Комсомольская правда».