Похудевшая Орбакайте в трендовой майке посетила кафе с внучкой Пугачевой

В начале июля Кристина Орбакайте рассказывала, что никуда не выходит без маски, хотя ограничения в Майами, где она живет, уже сняли. Певица не только опасалась за свое здоровье, но и считала, что так поступать корректно по отношению к окружающим.

Однако уже сейчас дочь Аллы Пугачевой везде появляется без своей защиты. Звезда наслаждается летними лучами солнца и теплым морем. Чаще всего компанию ей составляют 8-летняя дочь Клавдия и муж Михаил Земцов.

Недавно певица отметилась в уличном кафе со своей наследницей, выбрав трендовую майку на широких лямках, которую многие называют «алкоголичкой». О том, что это хит лета рассказывал Teleprogramma.pro эксперт моды Владислав Лисовец, в числе трендов сезона он также выделял вещи из денима, платья с рюшами, сапоги-казаки и брюки клеш.

Модная майка обнажила хрупкие плечи звезды и руки, от чего стало понятно, что Кристина похудела. Изменилась и Клавдия Земцова за последнее время, девочка вытянулась и стала выглядеть старше. Это заметила Катя Лель. «Клава становится девушкой», — написала она в комментариях блога Орбакайте.