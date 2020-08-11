Белоруссия может соединиться с Россией, а на Венеру отправится корабль: предсказания Ванги, которые…
Видео
Дракула Джигурда и известный Тиктокер для 318-летней невесты: кто стал героем нового клипа…
Видео

Похудевшая Орбакайте в трендовой майке посетила кафе с внучкой Пугачевой

Клавдия Земцова стала превращаться в красивую девушку.

Похудевшая Орбакайте в трендовой майке посетила кафе с внучкой Пугачевой
Кристина Орбакайте с мужем. Фото Global look press

В начале июля Кристина Орбакайте рассказывала, что никуда не выходит без маски, хотя ограничения в Майами, где она живет, уже сняли. Певица не только опасалась за свое здоровье, но и считала, что так поступать корректно по отношению к окружающим.

Однако уже сейчас дочь Аллы Пугачевой везде появляется без своей защиты. Звезда наслаждается летними лучами солнца и теплым морем. Чаще всего компанию ей составляют 8-летняя дочь Клавдия и муж Михаил Земцов.

Недавно певица отметилась в уличном кафе со своей наследницей, выбрав трендовую майку на широких лямках, которую многие называют «алкоголичкой». О том, что это хит лета рассказывал Teleprogramma.pro эксперт моды Владислав Лисовец, в числе трендов сезона он также выделял вещи из денима, платья с рюшами, сапоги-казаки и брюки клеш.

Модная майка обнажила хрупкие плечи звезды и руки, от чего стало понятно, что Кристина похудела. Изменилась и Клавдия Земцова за последнее время, девочка вытянулась и стала выглядеть старше. Это заметила Катя Лель. «Клава становится девушкой», — написала она в комментариях блога Орбакайте.

Дочь Аллы Пугачевой отметилась в американском кафе без маски. Фото
Дочь Аллы Пугачевой отметилась в американском кафе без маски. Фото https://www.instagram.com/orbakaite_k/

Тэги

Алла ПугачеваКлавдия ЗемцоваКристина Орбакайте