«Прошу любить и жаловать»: Волосожар представила своего партнера по «Ледниковому периоду»

Как отметила фигуристка, без помощи зрителей и фанатов им не справиться.

Фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Сочи Татьяна Волосожар в Instagram представила своего партнера по шоу «Ледниковый период». Им оказался популярный актер театра и кино Евгений Пронин.

«Пора раскрыть карты, а то версий стало слишком много. Актер театра и кино Евгений Пронин — мой партнер на проекте «Ледниковый период». Прошу любить, жаловать и поддерживать. Без вашей поддержки на проекте нам не обойтись! Вы ведь будете смотреть?» Татьяна Волосожар

«Будем поддерживать вас всеми конечностями», «Красивая у вас пара. Желаем вам только победы», «Какой вам замечательный партнер достался. Будем обязательно болеть за вашу пару на проекте», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Евгений Пронин женат на выпускнице МГУ продюсере Кристине Арустамовой. Свадьба у них состоялась в начале 2019 года. В декабре прошлого года на свет у пары появился сын Гарри.