«Сложно все перечеркнуть и просто уйти»: Рапунцель объяснила свое возвращение в «Дом-2» с новорожденной дочкой

Участница проекта в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказала о том, что зрители с нетерпением ожидали того момента, когда она с семьей появиться на телестройке.

Ольга Рапунцель продолжает получать поздравления по случаю рождения младшей наследницы. На днях участница телестройки сообщила поклонникам радостное известие: они с Дмитрием Дмитренко возвращаются на «Дом-2». Новоиспеченная мамочка дала понять, что ребята на проекте поддержали из решение, растрогав ее до слез.

Ольга успела соскучиться по съемочному процессу, друзьям и любимым телеведущим. Семью с пополнением поздравила и экс-солистка группы «Блестящие». Орлова подержала на руках двухмесячную Софию (дочка Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, — Прим. ред.). Певица подметила, что это и есть чудо, видеть как у двух любящих друг друга людей появляются детки.

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro участница «Дома-2» откровенно рассказала о том, почему они с избранником решили вернуться на проект. Во-первых, как говорит Ольга, для них телестройка — это все-таки работа. Супруги мечтают накопить деньги на новое просторное жилье. Рапунцель надеется, что в ближайшем будущем они смогут приобрести трехкомнатную квартиру в Москве. У пары уже двое детей, и им нужно больше пространства.

Во-вторых, возлюбленная Дмитренко уточнила, что они с мужем не могли просто так взять и перечеркнуть прошлое, оставшись за периметром. Ольга даже провела импровизированный вопрос среди поклонников для того, чтобы понять, ждут ли телезрители их возвращения. И как говорит Рапунцель, практически каждый ответил ей, что без их семьи на проекте стало скучно.

«Нам сказали так: Мы вас ждем. И вообще без вашей семьи и смотреть толком не на кого!» — отметила участница телестройки.

Разумеется, после таких слов Рапунцель не смогла бы разочаровать своих фанатов. При этом Ольга понимает, что ей придется в какой-то мере противостоять хейтерам. Но от них, как считает возлюбленная Дмитренко, никуда не денешься.

«Теперь нас стало четверо (У пары есть двухлетняя дочь Василиса и маленькая София, ей всего два месяца, — Прим. ред.). Поймите, зритель любит нашу семью. Они так обрадовались, когда узнали, что мы возвращается на проект. Все только и ждали этого момента! Конечно, нам было сложно все перечеркнуть и просто уйти. Могу сказать одно, дети для нас святое. Да, на проекте есть будущие мамочки, влюбленные пары. Но такую семью как у нас еще поискать нужно! Мы пришли с позитивной историей. Поэтому хочется избежать всех этих провокаций и интриг на съемках. Я вся в детях, наслаждаюсь материнством! Все остальное меня вообще не волнует. Не вижу смысла прятать младшую дочь! Да, она еще малютка, но мы ее уже окрестили. Теперь она под защитой Бога! Все будет хорошо, мы справимся», — добавила Ольга.