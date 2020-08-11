Пока муж дома: избранница Никиты Преснякова в красно-розовом купальнике эффектно занялась серфингом

Алена Краснова провела долгие месяцы самоизоляции с мужем Никитой Пресняковым на бывшей даче Аллы Пугачевой. Дом на Истре сейчас принадлежит звездной паре, в день их свадьбы Примадонна подарила им его в качестве свадебного подарка.

Во время пандемии пара не только сидела в своих апартаментах, но и прогуливалась в окрестностях, осваивая велосипеды, самокаты и скейт. Иногда баловала себя пикниками на приусадебной территории, а когда стало тепло наслаждалась купанием в бассейне на открытом воздухе.

В общем, скучным этот период для влюбленных трудно назвать. Тем не менее, после снятия ограничений чета приняла решение немного отдохнуть друг от друга – Никита остался в Москве, а Алена поспешила в Сочи. Компанию ей составили родные сестры (одна старше ее на четыре года, вторая младше на 13), а также грудная племянница.

Здесь девушка отметилась в местных ресторанах, на прогулках по набережной и освоении водных видов спорта. После катания на сап-борде, Алена решила немного отдохнуть и просто легла на доску, чтобы принять солнечные ванны. Модель примерила необычный купальник, низ которого имел красный цвет, а верх – розовый, сшитый в виде кроп-топа. Блондинка часто выбирает этот оттенок, он безоговорочно идет ей, как и многим светловолосым девушкам. Кроме того, является хитом сезона. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко.