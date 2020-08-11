«Сразу видно, чья порода»: младшая дочь Михалкова обнародовала редкое фото его красавицы-внучки

Младшая дочь Никиты Михалкова 33-летняя Надежда, ставшая звездой еще в детстве благодаря участию в фильме «Утомленные солнцем», является счастливой мамой двоих детей.

Своих наследников она родила в один день (21 мая) с разницей в 2 года. Дочке Нине в настоящий момент 9 лет, а Ване – 7. Дети появились в отношениях с режиссером Резо Гигинеишвили. Их венчаный брак продержался 7 лет, 3 года назад они разошлись. Спустя пару лет кинодеятель женился в третий раз (до этого у него был союз с певицей Настей Кочетковой), на сей раз его избранницей стала светская львица Надежда Оболенцева. Сейчас, говорят, их отношения потерпели крах, однако официального подтверждения эта информация не имеет.

Резо и Надежда сумели сохранить теплые отношения. Мужчина часто видится с детьми, принимая горячее участие в их воспитании. Сын растет точной копией своего папы, а вот дочь с годами становится все больше похожей на родственников Михалковой. Актриса редко публикует снимки девочки в Сети, поэтому изменения в ее внешности всегда бросаются публике в глаза. Так произошло и на этот раз. В поездке в Питер внучка режиссера «Жестокого романса» обнародовала в личном блоге ее фото.