Анна Кошмал в купальнике лимонного цвета позировала оператору на съемках сериала «Папик-2»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился красивый снимок актрисы Анны Кошмал. Она, напомним, в картине сыграла Женечку Ковалеву.

На снимке Анна Кошмал позирует оператору. На ней красивый трендовый купальник лимонного цвета. Надо отметить, что 25-летняя актриса блестяще выглядит. Звезда сейчас снимается в украинском сериале «Папик-2».

«Просто красотка!» «Хорошая актриса и девочка», «Анечка, вы наша любимая актриса. Так держать!» — отметили в комментариях пользователи.

Сериал «Папик» впервые вышел на украинском телеканале «1+1». Премьера состоялась в декабре 2019 года. В январе нынешнего года сериал показали по российскому каналу СТС. В июле сразу после окончания пандемии начались съемки второго сезона популярной ленты. Кстати, этот сериал возглавил на Украине рейтинг самых просматриваемых картин за прошлый год. Второй сезон должен выйти через несколько месяцев также на канале «1+1».