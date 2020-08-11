«У нее никогда проблем с алкоголем не было»: менеджер Легкоступовой высказался о певице

Менеджер певицы Валентины Легкоступовой Максим Екимов заявил, что впервые слышит о ее проблемах с алкоголем. Как заметил мужчина, слухи, что она пила, — полнейший бред.

«У нее вообще никогда проблем с алкоголем не было, она с ним на «Вы». Максим Екимов

Также он отметил, что не знаком с новым мужем звезды. Про него он не может сказать ничего хорошего или плохого. Сам Екимов разговаривал с исполнительницей три дня назад. Ничего странного в ее поведении он не заметил. Они обсуждали выступление на Дне города, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что, по предварительным данным, Валентина Легкоступова сейчас находится в коме. Ее в московской квартире обнаружила дочь во невменяемом состоянии. Позже певицу отвезли в наркологическую больницу, где ей стало хуже. Муж звезды, который также был доставлен в больницу, якобы сбежал из клиники. Он может быть причастен к избиению исполнительницы.