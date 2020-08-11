«Новые вызовы, возможности и открытия»: Ханга объяснила, почему отправила дочь учиться в США

По словам телеведущей, у ее наследницы начинается новый этап в жизни.

Телеведущая Елена Ханга в Instagram объяснила, почему отправила свою 18-летнюю дочь Елизавету-Анну учиться в США. По словам Ханги, на этот счет у ее подписчиков было очень много вопросов.

Как отметила Ханга, спортивные стипендии от университетов США – это шанс бесплатно или почти бесплатно получить образование в Штатах, параллельно занимаясь любимым видом спорта. Она добавила, что там мощная мотивационная программа. Правда и требования очень серьезные. Необходимо, к примеру, сдать академические экзамены на английском языке.

«За этими словами стоят годы упорных тренировок и напряженной учебы. Но это по силам и доступно любому целеустремленному ребенку из любой страны мира. Зато таким студентам можно «убить сразу двух зайцев» – получать хорошее образование бесплатно и профессионально заниматься любимым видом спорта. Надеемся, это будет интересный этап. Новые вызовы, возможности и открытия». Елена Ханга

Напомним, что Елена Ханга замужем за председателем совета Директоров Центра политического консультирования Игорем Минтусовым. Их дочь Елизавета-Анна занимается большим теннисом. Она названа в честь тренера по теннису Анны Дмитриевой.