Личный фотограф Пугачевой поделился архивным снимком молодой Ротару под ручку с Леонтьевым

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным уникальным кадром. На фотографии можно увидеть украинскую певицу Софию Ротару под ручку с ее давним другом музыкантом Валерием Леонтьевым. На фотографии звезды еще достаточно молоды.

«Доброе утро. Валерий Леонтьев и София Ротару. Пусть этот исторический кадр из 90-х украсит инстаграм». Роман Родин

«Очень интересные фотографии у вас всегда», «Спасибо вам большое. Ждем с нетерпением новых публикаций», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что София Ротару не так давно отмечала день рождения. Ей исполнилось 73 года. При этом украинская звездочка находится просто в потрясающей форме. Что касается Валерия Леонтьева, то ему в марте исполнился 71 год. Певец в последние годы достаточно редкий гость на эстраде. Он отмечал, что ему уже пора уходить на пенсию.