«С днем рождения!»: Максим Фадеев нежным снимком поздравил жену с праздником

Вместе с Натальей продюсер уже более двадцати лет.

Продюсер Максим Фадеев в Instagram тепло и нежно поздравил с днем рождения свою жену Наталью. Она, как известно, бывший гример звездной исполнительницы Линды. Фадеев разместил красивый кадр, на котором обнимает любимую женщину.

«С днем рождения!» — подписал он красивый кадр. «Вы просто великолепны», «Инь и Янь», «С днем рождения вашу жену. Исполнения всех желаний», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 1997 году Наталья подарила Максиму Фадееву сына Савву. Ранее исполнитель рассказывал, что отношения с женой были у него много лет назад непростыми. В какой-то момент в девяностых годах они перестали понимать друг друга. Кроме того, тогда в жизни Фадеева случилась трагедия: Наталья потеряла их нерожденного ребенка.

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Добавим, что Максим Фадеев не так давно решил похудеть. Он сбросил за полгода порядка ста килограммов. Многие пользователи не узнали продюсера на снимках, которые он публиковал в социальных сетях. Позже он обещал поделиться своим рецептом похудения.