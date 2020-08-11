«Давит морально, а потом происходят срывы»: фигуристка Степанова высказалась о работе Тутберидзе

Бывшая звезда фигурного катания Александра Степанова в интервью для YouTube-канала Елены Родиной рассказала о жестких методах работы с девушками Этери Тутберидзе. В свое время она могла попасть в группу к наставнице, но отказалась от такой возможности.

По словам Степановой, в группе Тутберидзе детей откровенно мучают. Она лично общалась с одной из фигуристок из группы Тутберидзе. Та отметила, что занятия у наставницы напоминают «адский ад».

Как добавила Степанова, Тутберидзе всегда делает ставку на худеньких учениц. Остальных же она называет «жирными коровами». В итоге девушки после окончания карьеры страдают анорексией и булимией. У них случаются нервные срывы. В фигурном катании они никому не нужны и выступают в шоу в лучшем случае на вторых ролях.

«Она давит морально, и потом происходят срывы», — заметила Степанова.

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Напомним, что за последнее время от Тутберидзе ушла целая плеяда талантливых фигуристок. Ее группу, к примеру, покинули победительница и бронзовый призер последнего чемпионата Европы Алена Косторная и Александра Трусова.