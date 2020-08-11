Всем дедушкам дедушка: Александр Малинин умилил снимком с «любимой внучкой Арианной»

Певец Александр Малинин в Instagram поделился красивым кадром со своей внучкой Арианной. Девочке исполнилось восемь лет. Это дочь его приемного сына Антона Малинина. На красивой фотографии девочка нежно прижимается к «деду».

«Празднуем с утра день рождения моей любимой внучки Арианны. 8 лет!» Александр Малинин

Некоторые пользователи в комментариях посчитали, что Арианна – дочь его сына Никиты от первого брака с Инной Курочкиной. Однако сам исполнитель подметил, что девочка — дочка именно Антона.

«Всем дедушкам дедушка», «С днем рождения вашу внученьку. Здоровья ей и счастья на долгие годы, «Александр – счастливый человек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Антон – сын третьей жены Малинина Эммы. В свое время она родила его от Александра Исаева. Это сын профессора кафедры хирургии Куйбышевского медицинского института Вячеслава Исаева. Кстати, у Малинина есть и еще один внук. Это сын Антона Платон. В этом году мальчику исполнится 13 лет.