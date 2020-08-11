«Выходные с детками»: Мэрилин Керро насладилась морским отдыхом с подросшими сыном и дочкой

30-летняя финалистка телевизионного шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро поделилась в личном блоге фотографиями подросших детей.

Их у эстонской «ведьмы» двое – 2-летний сын Кайус-Уильям и полугодовалая дочь Селин Мари. Вопреки ожиданиям многих ее поклонников, родились они вовсе не от партнера по «Битве» Александра Шепса. Он порвал отношения с Мэрилин после окончания шоу, поскольку не мог дать ей того, о чем она мечтала. А именно – надежную семью и наследников.

Позже она вышла замуж за норвежского плотника Марка Хансена. Однако вскоре после рождения дочки разъехалась с ним. Керро уверена, что их отношения станут только лучше. Пока до конца не понятно – пара взяла паузу или решила попробовать гостевой брак, но на последних фото в социальных сетях девушка появляется без мужа. Кроме того, она вернулась к работе, практикуя в режиме онлайн.

Последний уикенд на Балтийском море рыжеволосая красавица тоже провела в компании отпрысков.