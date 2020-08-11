«У нас все хорошо»: Виола Сюткина сообщила новости о новорожденном сыне

Несколько дней назад у 62-летнего музыканта на свет появился еще один наследник.

Жена музыканта Валерия Сюткина Виола в Instagram сообщила последние новости о своем новорожденном сыне. 45-летняя женщина несколько дней назад в очередной раз стала мамой. Она опубликовала снимки из больничной палаты. Ребенок на кадрах лежит рядом с ней на кровати. При этом Виола предусмотрительно прикрыла лицо ребенка смайликом.

«Друзья, спасибо вам за поздравления и теплые слова! У нас все хорошо, передаем вам привет!» Виола Сюткина

«Будьте здоровы и счастливы», «Поздравляем. Это огромное счастье», «Рады, что у вас родился сыночек», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Валерий Сюткин поделился снимками беременной жены и новорожденного сына из роддома Как известно, популярный музыкант стал отцом в четвертый раз.

Напомним, что у 62-летнего Валерия Сюткина четверо детей. От первого брака дочь Елена. Она работает экономистом в одной из зарубежных компаний. От второго брака у певца сын Максим. Мужчина трудится в туристическом бизнесе. Наконец, от Виолы у музыканта есть дочь Виола. Девушка по профессии театровед.